Германия

Подопечные Юлиана Нагельсманна упустили возможность сократить отставание от Баварии, сыграв вничью с Фрайбургом (1:1).

Большой футбол наконец-то вернулся на поля и телеэкраны! Первой старт взяла немецкая Бундеслига. В одном из центральных матчей игрового дня ведущий борьбу за чемпионство РБ Лейпциг принимал неуступчивый Фрайбург. Главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн немного удивил выбором стартового состава, оставив на скамейке запасных Марселя Забитцера и Патрика Шика, но и без этих исполнителей команда должна была обыгрывать соперника.

Как и ожидалось, сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, забрав мяч под свой контроль. Игроки Лейпцига двигались заметно живее, нежели гости, что могло бы привести к быстрому голу, однако этого не произошло. Хозяева провели несколько содержательных атак, но они в итоге ни к чему не привели. "Грифы" ответили на это опасным выпадом с падением Шаллаи на входе в штрафную площадь, но в данном эпизоде нарушение правил зафиксировано не было.

Единственный по-настоящему опасный момент в первом тайме подопечные Нагельсманна имели благодаря проходу Вернера с завершающим ударом по воротам, после чего Шволов отбил мяч прямо на Лаймера, но австриец не смог добить его в ворота. Со временем давление хозяев на чужую штрафную площадь снизилось, так что главному тренеру Фрайбурга Кристиану Штрайху было не о чем беспокоиться. Исключением стал эпизод, когда Нкунку опасно пробил в касание после скидки Лаймера, но удару Кристофера немного не хватило точности.

На 34-й минуте "грифы" весьма неожиданно повели в счете, использовав заработанный угловой. Гульде оказался первым на мяче после подачи Грифо и, находясь спиной к воротам, отправил мяч в сетку – 0:1. До окончания первой половины встречи гости могли и вовсе удвоить преимущество, но Гюнтер не воспользовался своим шансом. Никто не мешал капитану Фрайбурга пробить по воротам, но тот дал маху. После пропущенного гола хозяева так и не смогли по-настоящему прийти в себя, так что до ухода на перерыв не создали ни одного опасного момента. Таким образом, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Сразу же после перерыва Нагельсманн усилил атаку команды, выпустив на поле Лукмана, который должен был оказывать серьезное давление на оборону соперника. В одном из эпизодов у Адемолы была потрясающая возможность сравнять счет, но англичанин умудрился не попасть по воротам с нескольких метров. Лейпциг снова активно шел в наступление на ворота Шволова, нередко нанося удары, но им не хватало либо силы, либо точности.

В завершении одной из атак Кампль сделал все для того, чтобы забить, пробив мимо Шволова, но ему на помощь пришел Линхарт, спасший свою команду. После активного отрезка в исполнении "быков" игра на некоторое время успокоилась. Значительно замедлили темп встречи произведенные обоими тренерами замены. Но затем хозяева снова нашли в себе силы активно идти вперед. У Вернера и Поульсена были отличные шансы забить после классных передач от партнеров, но обоим нападающим не удалось отличиться. С ударом Тимо справился Шволов, а Юссуф снова не попал по воротам.

На 77-й минуте настырный Поульсен таки добился своего. Датчанин выиграл верховую борьбу после подачи Кампля и отправил мяч в сетку — 1:1. В распоряжении Лейпцига было еще достаточно игрового времени, чтобы вырвать победу, чем подопечные Нагельсманна и намеревались воспользоваться. Хозяева провели несколько классных атак с завершающими ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Шволова. Решающий удар в матче мог произойти усилиями Шика, но Патрик умудрился не попасть по мячу из пределов вратарской площади.

В компенсированное время Фрайбург снова неожиданно забил со стандарта и уже успел отпраздновать собственный успех, но взятие ворот впоследствии было отменено из-за офсайда. Так что "быкам" удалось избежать второго поражения от "грифов" подряд. Однако вряд ли этот факт греет им душу, ведь команда Нагельсманна отпустила дортмундскую Боруссию уже на расстояние в три набранных очка, попутно упустив шанс сократить отставание от мюнхенской Баварии. У Нагельсманна есть время для выводов до следующего уик-энда.

В 27-м туре РБ Лейпциг отправится в гости к Майнцу, а Фрайбург примет бременский Вердер.

РБ Лейпциг — Фрайбург 1:1

Голы: Поульсен, 77 — Гульде, 34

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг — Лаймер — Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Нкунку (Шик, 81), Анхелиньо — Вернер, Поульсен

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнтц — Шмид (Шлоттербек, 90), Кох, Хёфлер, Гюнтер — Шаллаи (Хелер, 61), Грифо (Хаберер, 68) — Петерсен (Вальдшмидт, 68)

Предупреждение: Шаллаи