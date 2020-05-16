Германия

Завершился матч 26-го тура чемпионата Германии.

Поединок начался очень резво: уже на 36-й секунде матча "жеребята" вышли вперед усилиями Плеа, а на седьмой минуте Тюрам удвоил преимущество своей команды.

Несмотря на попытки отыграться, для Айнтрахта это ничем хорошим не завершилось.

1:3 – после возобновления сезона лучшей была Боруссия Менхенгладбах.

Айнтрахт – Боруссия М 1:3

Голы: Силва, 81 – Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83)– Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич – Дост

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) – Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) – Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) – Эмболо (Штиндль, 78)

Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор – Эльведи.