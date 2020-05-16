Завершился матч 26-го тура чемпионата Германии.
Фото: twitter.com/Eintracht
16 мая 2020, 21:32
Поединок начался очень резво: уже на 36-й секунде матча "жеребята" вышли вперед усилиями Плеа, а на седьмой минуте Тюрам удвоил преимущество своей команды.
Несмотря на попытки отыграться, для Айнтрахта это ничем хорошим не завершилось.
1:3 – после возобновления сезона лучшей была Боруссия Менхенгладбах.
Айнтрахт – Боруссия М 1:3
Голы: Силва, 81 – Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)
Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83)– Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич – Дост
Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) – Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) – Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) – Эмболо (Штиндль, 78)
Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор – Эльведи.