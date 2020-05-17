Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура немецкой Бундеслиги между Унион Берлин и мюнхенской Баварией.

Настало время и действующему чемпиону немецкой Бундеслиги вернуться к проведению внутреннего первенства после двухмесячной паузы. Боруссии из Дортмунда и Менхенгладбаха достаточно четко обозначили продолжение гонки за первую строчку днем ранее, так что коллективу Ханса-Дитера Флика некуда отступать в выездном матче против команды, которая по ходу текущего сезона обыграла и "шмелей", и "жеребцов".

Возвращение в стартовый состав "Красной машины" главной ударной силы в лице Роберта Левандовски, а также усиление центра полузащиты за счет Леона Горецки должно помочь Баварии преодолеть неуступчивого оппонента из середины турнирной таблицы.

Унион Берлин: Гикиевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрих, Премель, Ленц — Ингвартсен, Уджа, Бюлтер.

Запасные: Мориц, Андерссон, Гентнер, Кроос, Меес, Паренсен, Польтер, Рьерсон, Райхель.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Тиаго, Киммих, Горецка — Мюллер, Левандовски, Гнабри.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Коман, Май, Зиркзее.

Матч Унион Берлин — Бавария начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.