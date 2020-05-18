Германия

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура Бундеслиги между бременским Вердером и леверкузенским Байером.

В заключительном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги встретятся Вердер и Байер. Если главный тренер "музыкантов" Флориан Кофельдт не особо удивил выбором стартового состава своей команды, то его визави Петер Бос оставил целый ряд важных исполнителей леверкузенцев на скамейке запасных. Среди них оказались Юлиан Баумгартлингер и Карим Беллараби, которых многие СМИ ожидали в основе. Зато впервые в своей профессиональной карьере сыграет 17-летний полузащитник "фармацевтов" Флориан Виртц, который выступит на фланге атаке гостей.

Вердер: Павленка — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селласие, М. Эггештайн, Баргфреде, Фридль — Биттенкур, Зельке, Рашица

Запасные: Капино, Ланг, Осако, Лангкамп, Шахин, Сарджент, Бартельс, Й. Эггештайн, Вольтемаде

Байер: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангис, Демирбай — Виртц, Амири, Диаби — Хаверц

Запасные: Озджан, Та, Драгович, Паулиньо, Бэйли, Аларио, Баумгартлингер, Паласиос, Беллараби

Матч Вердер — Байер начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.