Макото Хасебе продолжит выступления за "орлов" и в дальнейшем.
Макото Хасебе, ФК Айнтрахт
23 мая 2020, 01:51
Макото Хасебе останется в Айнтрахте на следующий сезон, сообщил официальный сайт немецкой команды.
36-летний футболист заключил новую сделку – до лета 2021 года. После завершения карьеры он останется в клубе в качестве посла бренда.
"У Макото – исключительная карьера. Он по-прежнему важный игрок команды, несмотря на то, что ему уже 36 лет", — сказал спортивный директор Айнтрахта Фреди Бобич.
В текущем сезоне Хасебе провел 17 матчей в Бундеслиге и не отличился результативными действиями.