Германия

Макото Хасебе продолжит выступления за "орлов" и в дальнейшем.

Макото Хасебе останется в Айнтрахте на следующий сезон, сообщил официальный сайт немецкой команды.

36-летний футболист заключил новую сделку – до лета 2021 года. После завершения карьеры он останется в клубе в качестве посла бренда.

"У Макото – исключительная карьера. Он по-прежнему важный игрок команды, несмотря на то, что ему уже 36 лет", — сказал спортивный директор Айнтрахта Фреди Бобич.

В текущем сезоне Хасебе провел 17 матчей в Бундеслиге и не отличился результативными действиями.