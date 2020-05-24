Германия

Гости отправили в ворота противника три безответных мяча.

Шальке в рамках 27 тура чемпионата Германии принимал на своем поле Аугсбург, который шел внизу турнирной таблицы.

Гости довольно быстро открыли счет усилиями Левена. Шальке отчаянно пытался восстановить паритет, но так и не смог распечатать ворота соперника.

Аугсбург, в свою очередь, забил еще дважды, чем снял все вопросы о победителе.

Шальке - Аугсбург 0:3

Голы: Левен, 6, Саренен-Базее, 76, Кордова, 90+1

Шальке: Шуберт — Кенни, Сане, Настасич, Ощипка — Маккени (Меркан, 73), Сердар (Кутуджу, 56) — Калиджури (Бужеллаб, 45), Шепф, Матондо (Раман, 76) — Грегорич.

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Эдвай, Удуохай, Макс — Хедира, Груэсо (Оксфорд, 83) — Рихтер, Левен (Моравек, 70), Варгас (Саренен-Базее, 59) — Нидерлехнер (Кордова, 83).

Предупреждения: Варгас, Груэсо