Очередной тур чемпионата Германии подарит нам противостояние двух прямых конкурентов на титул. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.
Боруссия Д — Бавария, Getty Images
25 мая 2020, 11:20
Центральным матчем 28-го тура немецкой Бундеслиги станет противостояние между двумя лидерами турнирной таблицы — дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией.
Обе команды добыли по две уверенные победы после возобновления первенства Германии, а теперь выяснят отношения между собой. Бавария может еще лучше закрепиться в турнирной таблице, а Дортмунд же попытается сократить отставание.
Где смотреть матч Боруссия Дортмунд — Бавария в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 1, а также видеосервис Megogo. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени во вторник, 26 мая.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.