Германия

Очередной тур чемпионата Германии подарит нам противостояние двух прямых конкурентов на титул. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

Центральным матчем 28-го тура немецкой Бундеслиги станет противостояние между двумя лидерами турнирной таблицы — дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией.

Обе команды добыли по две уверенные победы после возобновления первенства Германии, а теперь выяснят отношения между собой. Бавария может еще лучше закрепиться в турнирной таблице, а Дортмунд же попытается сократить отставание.

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд — Бавария в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 1, а также видеосервис Megogo. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени во вторник, 26 мая.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.