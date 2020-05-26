Германия

Завершился очередной поединок 28-го тура чемпионата Германии.

На своем поле Вердер принимал Боруссию Менхегладбах. Этой информацией уже никого не удивить – поединок проходил без болельщиков.

В матче, в котором на двоих было сделано 21 удар в сторону ворот, счет голам так и не был открыт.

0:0 – команды не сумели выявить сильнейшего.

Вердер – Боруссия М 0:0

Вердер: Павленка – Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль – Эггештайн, Гросс, Осако (Битенкур, 62), Классен – Саргент (Зельке, 74), Рашица (Бартельс, 86)

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер – Янчке (Бенсебаини, 71), Гинтер, Эльведи – Лайнер, Крамер (Бенеш, 82), Нойхаус, Вендт – Штиндль (Хофманн, 71), Плеа – Тюрам (Херрманн, 82)

Предупреждения: Селасси, Велькович – Янчке.