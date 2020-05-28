"Фармацевты" готовы отпустить футболиста за 50 млн евро.
Леон Бэйли, Getty Images
28 мая 2020, 08:33
Левый вингер леверкузенского Байера Леон Бейли вскоре может покинуть нынешний клуб. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Ямайцем интересуется Манчестер Сити, который ныне является главным претендентом на 22-игрока.
"Фармацевты" готовы отпустить футболиста не менее, чем за 50 млн евро.
Контракт игрока с Байером рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Бейли провел 25 матчей, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.