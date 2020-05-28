Германия

"Фармацевты" готовы отпустить футболиста за 50 млн евро.

Левый вингер леверкузенского Байера Леон Бейли вскоре может покинуть нынешний клуб. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Ямайцем интересуется Манчестер Сити, который ныне является главным претендентом на 22-игрока.

"Фармацевты" готовы отпустить футболиста не менее, чем за 50 млн евро.

Контракт игрока с Байером рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Бейли провел 25 матчей, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.