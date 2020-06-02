Защитник Баварии мог выступать сейчас в составе каталонского клуба.
АЛЬФОНСО ДЭВИС, GETTY IMAGES
02 июня 2020, 19:39
В 2017 году Барселона проявляла интерес к Альфонсо Дэвису, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, тогда каталонский клуб мог заполучить левого защитника за восемь миллионов евро. Почему переговоры не завершились успехом — не сообщается.
В итоге, Дэвис пополнил состав Баварии за десять миллионов евро.
В текущем сезоне канадец провел 25 матчей в Бундеслиге: на его счету 3 гола и 5 результативных передач.