Германия

Защитник Баварии мог выступать сейчас в составе каталонского клуба.

В 2017 году Барселона проявляла интерес к Альфонсо Дэвису, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, тогда каталонский клуб мог заполучить левого защитника за восемь миллионов евро. Почему переговоры не завершились успехом — не сообщается.

В итоге, Дэвис пополнил состав Баварии за десять миллионов евро.

В текущем сезоне канадец провел 25 матчей в Бундеслиге: на его счету 3 гола и 5 результативных передач.