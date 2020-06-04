Таким образом "шмели" намереваются отбить интерес других клубов к голкиперу.
Роман Бюрки, Getty Images
04 июня 2020, 12:59
Вратарь Борусси Дортмунд Роман Бюрки может пролонгировать свое соглашение с клубом. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.
Нынешнее соглашение швейцарца со "шмелями" рассчитано до 2021 года. Стороны начали переговоры относительно нового контракта.
Дортмундцы намерены подписать новый контакт с голкипером, дабы отбить желание у других клубов оформить трансфер игрока. По информации источника, Бюрки находится в сфере интересов Челси.
В нынешнем сезоне швейцарец отыграл 34 матча за Боруссию, пропустив 45 голов и в 12 матчах оставил ворота в неприкосновенности.