Германия

Защитник Боруссии Менхенгладбах продолжит карьеру в другом клубе.

Тобиас Штробль перейдет в Аугсбург, сообщает BuilNews со ссылкой на Bild.

По информации источника, 30-летний футболист уже договорился о личном контракте с клубом. Так как его соглашение подходит к концу, он пополнит состав Аугсбурга на правах свободного агента.

Ввиду того, что ныне Штробль травмирован, скорее всего, он уже провел последний матч за Боруссию М.

В общей сложности он провел 83 матча за Гладбах и совершил восемь результативных передач.