Германия

17-летний немец отличился в матче против мюнхенской Баварии.

В поединке 30-го тура чемпионата Германии Байер принимал на своем поле Баварию, однако потерпел поражение со счетом 2:4.

Впрочем, причина для радости у леверкузенского клуба все-таки есть. Их многообещающий полузащитник Флориан Вирц, вышедший на замену в начале второго тайма, отметился голом в ворота Мануэля Нойера в заключительные минуты встречи.

Благодаря этому Вирц стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, которому удалось забить в немецком первенстве. На момент взятия ворот Флориану исполнилось 17 лет и 34 дня.

Ранее этот рекорд принадлежал Нури Шахину, который забил свой гол в чемпионате Германии в возрасте 17 лет и 82 дней, а произошло это в ноябре 2005 года.