"Шмели" одержали победу над Гертой снова, сократив отставание от Баварии до семи пунктов.
Боруссия Д — Герта, Getty Images
06 июня 2020, 23:39
Боруссия Дортмунд минимально обыграла Герту в матче 30-го тура чемпионата Германии.
В 31-м туре Боруссия Д отправится в гости к Фортуне из Дюссельдорфа, а Герта примет франкфуртский Айнтрахт.
Обзор матча:
Боруссия Д — Герта 1:0
Гол: Джан, 58
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Джан, Аканжи — Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилейни, Геррейру (Шмельцер, 90) — Санчо, Азар (Морей, 79), Брандт (Рейна, 68)
Герта: Ярстейн — Пекарик, Бойата, Торунарига, Миттельшдедт — Груйич (Майер, 88), Шельбред (Пьонтек, 62) — Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30 (Самарджич, 88)) — Ибишевич
Предупреждения: Эссвайн, Пьонтек