Предлагаем вашему вниманию 18 лучших мячей поляка против 18 клубов.
Роберт Левандовски, Getty Images
07 июня 2020, 13:33
До последнего времени Фортуна оставалась единственным клубом в Бундеслиге, которому не забивал нападающий Роберт Левандовски. Однако в матче 29-го тура текущего первенства польский форвард дважды расписался в воротах "карнавальников" и покорил это достижение.
Предлагаем вашему вниманию подборку из 18 лучших голов Левандовски против каждого клуба Бундеслиги.
Ранее гол Левандовски вошел в пятерку лучших в 29-м туре Бундеслиги.