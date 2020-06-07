Германия

Предлагаем вашему вниманию 18 лучших мячей поляка против 18 клубов.

До последнего времени Фортуна оставалась единственным клубом в Бундеслиге, которому не забивал нападающий Роберт Левандовски. Однако в матче 29-го тура текущего первенства польский форвард дважды расписался в воротах "карнавальников" и покорил это достижение.

Предлагаем вашему вниманию подборку из 18 лучших голов Левандовски против каждого клуба Бундеслиги.



Ранее гол Левандовски вошел в пятерку лучших в 29-м туре Бундеслиги.