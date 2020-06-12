Германия

"Шмели" попытаются продлить аренду фулбека.

Дортмундская Боруссия желает найти компромисс с мадридским Реалом относительно Ашрафа Хакими.

По информации Bild, "шмели" намерены сохранить левого защитника в команде на правах аренды до 2021 года.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан пока не принял окончательное решение относительно того, нужен ли ему сейчас этот футболист на предстоящий сезон. Многое будет зависеть именно от решения француза.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 29 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил пять голов и отдать десять результативных передач.

Ранее стало известно о том, что марокканец может подписать новый контракт с Реалом до 2025 года.