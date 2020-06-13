Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок 31-го тура Бундеслиги.

Пожалуй, главный поединок всей финишной прямой чемпионата Германии в текущем сезоне, который отвечает как и статусу команд, так и турнирному значению. Нас ожидает топ-матч в рамках 31-го тура Бундеслиги, который или же еще ближе приблизит Баварию к чемпионству, или же улучшит шансы Боруссии в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Бавария — Боруссия М

Суббота, 13 июня, Альянс Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

После рестарта Бундеслиги Гладбах вполне серьезно рассматривался в качестве претендента на серебряную салатницу, но несколько последующих туров расставили все на свои места — теперь мало кто верит в то, что Бавария выпустит с рук за четыре туда до конца семиочковое преимущество над идущим вторым Дортмундом, а задача Гладбаха лишь одна — занять позицию в зоне Лиги чемпионов, обеспечив себе престижным евротурнир в будущем сезоне.

Несмотря на то, что на сегодняшний день Гладбах сохраняет четвертую строчку за собой, опережая Байер по разнице забитых и пропущенных, но команда Розе допустила серьезную осечку туром ранее, проиграв Фрайбургу на выезде. И если против "грифов" Боруссия и была фаворитом встречи, то в гостях у мюнхенцев будет в разы сложнее, учитывая, что еще никто не сумел отобрать у "красных" очки, даже грозные Байер и Дортмунд. Другое дело, что несмотря на статус соперника, поражение для "жеребцов" сильно ударит по их амбициям, ведь не стоит рассчитывать, что все конкуренты потеряют очки.

Кроме того, Боруссия уже побеждала Баварию в первой половине сезона в родных стенах, а в прошлом сезоне они так и вовсе разгромили мюнхенцев на их поле со счетом 3:0. И все-таки, подопечные Флика подходят к поединку в отличном настроении, посреди недели сыграв полуфинал Кубка Германии на Альянц Арене, одолев со счетом 2:1 Айнтрахт. И не стоит забывать, что для баварцев мотивацией служит как можно скорее оформить чемпионский титул.

Но "красные" столкнулись с внушительными кадровыми потерями перед встречей — игру пропустят полузащитник Томас Мюллер и нападающий Роберт Левандовски, а также под сомнением участие в поединке Сержа Гнабри. Без сомнения, такой расклад несколько добавляет шансов Гладбаху. Тем не менее, свои потери команда Розе также имеет, ведь матч пропустит ряд важных игроков, Алессан Плеа, Денис Закария и Тобиас Штробль.