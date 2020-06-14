Германия

Немцы хотят сохранить австрийского футболиста в команде.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич высказал свое мнение о дальнейшем сотрудничестве с защитником команды Давидом Алабой.

"Мы очень довольны тем, как Давид развивался в этом сезоне. Он является боссом в обороне и стал ключевой фигурой".

"У нас уже было несколько разговоров, и мы будем продолжать разговаривать друг с другом, но в данный момент мы все концентрируемся на спортивных достижениях", — приводит слова Салихамиджича Goal.

Ранее австриец сам прокомментировал текущую ситуацию, заявив, что он доволен своей игрой за Баварию.