Германия

Гости триумфовали благодаря точному удару Флориана Нидерлехнера.

Мяч Флориана Нидерлехнера, забитый уже на первой минуте встречи, оказался единственным во встрече Аугсбурга и Майнца – 1:0 в пользу первых.

В следующем туре Аугсбург примет Хоффенхайм 17 июня, а Майнц в тот же день сразится на выезде с Боруссией Дортмунд.

Майнц – Аугсбург 0:1

Гол: Нидерлехнер, 1

Майнц: Мюллер – Мвене (Баку, 46), Сен-Жюст, Ниахате, Бросински – Баррейро (Боэтиус, 65), Латца (Фернандес, 77) – Озтунали (Салаи, 76), Куайсон, Авонийи (Онисиво, 23) – Матета.

Аугсбург: Люте – Фрамбергер (Эдвай, 70), Гоувелеув, Удуохаи, Макс – Хедира, Груэсо (Оксфорд, 78) – Саренсен-Базе (Хан, 62), Рихтер (Финбогассон, 62), Варгас – Нидерлехнер (Левен, 70).

Предупреждения: Баррейро, Фернандес – Фрамбергер, Удуохаи, Груэсо, Саренсен-Базе.