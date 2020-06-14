Гости триумфовали благодаря точному удару Флориана Нидерлехнера.
Майнц - Аугсбург, Getty Images
14 июня 2020, 18:30
Мяч Флориана Нидерлехнера, забитый уже на первой минуте встречи, оказался единственным во встрече Аугсбурга и Майнца – 1:0 в пользу первых.
В следующем туре Аугсбург примет Хоффенхайм 17 июня, а Майнц в тот же день сразится на выезде с Боруссией Дортмунд.
Майнц – Аугсбург 0:1
Гол: Нидерлехнер, 1
Майнц: Мюллер – Мвене (Баку, 46), Сен-Жюст, Ниахате, Бросински – Баррейро (Боэтиус, 65), Латца (Фернандес, 77) – Озтунали (Салаи, 76), Куайсон, Авонийи (Онисиво, 23) – Матета.
Аугсбург: Люте – Фрамбергер (Эдвай, 70), Гоувелеув, Удуохаи, Макс – Хедира, Груэсо (Оксфорд, 78) – Саренсен-Базе (Хан, 62), Рихтер (Финбогассон, 62), Варгас – Нидерлехнер (Левен, 70).
Предупреждения: Баррейро, Фернандес – Фрамбергер, Удуохаи, Груэсо, Саренсен-Базе.