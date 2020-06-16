Германия

Подопечные Ханси Флика не оставили соперникам даже математических шансов.

Бавария в 32 туре чемпионата Германии отправилась в гости к Вердеру, зная, что в случае победы окажется в недосягаемости для конкурентов. Отметим, что у мюнхенцев в основной состав вернулся Серж Гнабри. Бавария с первых минут завладела территориальным преимуществом и пыталась отметиться быстрым голом.

Вскоре подопечные Ханси Флика могли открыть счет уже на пятой минуте, но ни Гнабри, ни Мюллер не смогли замкнуть передачу с фланга. Впрочем, в том моменте было зафиксировано положение "вне игры". Гости начали выбираться со своей половины поля ближе к пятнадцатой минуте поединка, но атаки получались не лучшим образом.

В середине тайма Бавария могла забить, когда Йозуа Киммих пробивал из пределов чужой штрафной, но мяч на себя приняла перекладина. Забитый гол получилось увидеть лишь под занавес первой половины игры. Боатенг закинул мяч на Левандовски из глубины в штрафную площадь, а тот расстрелял ворота Павленки. 0:1.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе команды Ханси Флика. Вердер неплохо выглядел в начале второй половины игры, но никак не мог выйти на действительно стоящую ударную позицию. Тренер бременцев пытался изменить игру посредством замен, но особого влияния они не оказали.

За десять минут до конца первой половины игры Бавария осталась в меньшинстве — Дэвис получил вторую желтую карточку и покинул поле. Хозяева сразу же усилили атакующую линию и пытались сравнять счет, однако момент возник у мюнхенцев - Коман раскачал противника на углу штрафной и пробил с левой ноги — голкипер на месте.

По-настоящему опасный шанс был у Вердера на последней минуте основного времени - Осако смахнул мяч в дальний угол ворот, но Нойер в отличном прыжке спас Баварию. Хозяева так и не смогли организовать финальный штурм, свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Баварии и очередное чемпионство.

Вердер — Бавария 0:1

Гол: Левандовски, 43

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль — Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн — Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман — Левандовски

Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп — Дэвис, Киммих

Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)