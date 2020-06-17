"Шмели" проиграли дома со счетом 0:2.
Боруссия Д – Майнц, Getty Images
17 июня 2020, 23:23
В матче 32-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд уступила на своем поле Майнцу со счетом 0:2. Голами в составе "карнавальников" отличились Джонатан Буркардт и Жан-Филипп Матета.
Боруссия Д – Майнц 0:2
Голы: Буркардт, 33 Матета, 49 (пен.)
Боруссия Д: Бюрки – Пищек (Шмельцер, 54), Хуммельс, Джан – Хакими, Брандт, Витцель, Геррейру (Шульц, 82) – Азар, Холанд Санчо (Морей, 77).
Майнц: Мюллер – Баку,Сен-Жюст, Ниакате, Карикол (Бросински, 84) – Кунде (Баррейро, 75), Латца – Онисиво (Чжи, 84), Боэтиюс, Буркардт (Озтуналы, 67) – Матета (Салаи, 75).
Предупреждения: Пищек, Хуммельс, Джан, Геррейру, Хакими, Витцель – Латца, Карикол, Салаи.