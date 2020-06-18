Германия

Однако "шмели" не могут договориться с Бирмингемом о сумме трансфера.

Полузащитник Бирмингема Джуд Беллингэм в ближайшем будущем может сменить клубную прописку и перебраться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, дортмундская Боруссия согласовала финансовые условия будущего контракта с 16-летним англичанином.

Единственная проблема успешного завершения трансфера — финансовые запросы Бирмингема, с которым "шмели" еще не пришли к договоренности о сумме компенсации за талантливого футболиста.

В текущем сезоне Джуд Беллингэм провел на клубом уровне 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что юный англичанин предпочитает перейти именно в дортмундскую Боруссию, а не в Манчестер Юнайтед.