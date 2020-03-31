Англия

Молодой талант заинтересован в сотрудничестве с немецким клубом.

Полузащитник Бирмингема Джуд Беллингэм определился с клубом, в котором бы хотел продолжить карьеру.

Как сообщает издание Bild, юный хавбек не заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед и хотел бы присоединиться к дортмундской Боруссии. По информации СМИ, МЮ был готов предложить за англичанина 30 млн фунтов.

Действующий контракт Беллингэма с Бирмингемом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 16-летний игрок провел 35 поединков в футболке "синих", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д нацелилась на хавбека Гента Джонатана Давида.

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