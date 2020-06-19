Германия

Одиннадцатиметровые удары в исполнении "карнавальщиков" уже долгое время служат приговором для их соперников.

Майнц более семи лет не промахивается в Бундеслиге с пенальти, сообщил официальный Твиттер-аккаунт турнира.

При этом "карнавальщики" установили рекорд Бундеслиги, реализовав 27 пенальти подряд. Эти удары исполняли 11 разных футболистов.

Ivanschitz

Choupo-Moting

Choupo-Moting

Choupo-Moting

Koo

Hofmann

Geis

Koo

Koo

Malli

Malli

Malli

Malli

Samperio

Samperio

Brosinski

De Blasis

De Blasis

Brosinski

De Blasis

De Blasis

Brosinski

Brosinski

Brosinski

Brosinski

Quaison

Mateta pic.twitter.com/AhVmdD6e7U — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 18, 2020

Майнц практически гарантировал себе прописку в Бундеслиге на следующий сезон: за два тура до финиша "карнавальщики" опережают зону переходных матчей на пять очков.

В 33-м туре Майнц сыграет с Вердером, которому отчаянно нужно побеждать – бременцы идут предпоследними, отставая на одно очко от 16-го места, которое дает право сыграть в плей-офф за возможность остаться в Бундеслиге. Матч Майнц – Вердер начнется 20 июня в 19:30.