Германия

Швейцарский голкипер продлил контракт со "шмелями" до 2023 года.

Вратарь Роман Бюрки продолжит выступать дортмундскую Боруссию, поставив подпись под новым соглашением с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

29-летний швейцарец продлил с Боруссией контракт до июня 2023 года. Финансовые детали новой сделки не сообщаются.

Роман Бюрки выступает за дортмундский клуб с лета 2015 года. За это время он сыграл в футболке "шмелей" 206 поединков, в которых пропустил 240 голов и провел 75 "сухих" матчей.