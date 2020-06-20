Германия

Австрийский защитник испытывает проблемы с голеностопом.

Бавария, которая уже обеспечила себе досрочную победу в чемпионате Германии, в рамках 33-го тура немецкого первенства встретится с Фрайбургом.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского гранда, "красные" испытают некие кадровые проблемы в предстоящем поединке. Помимо выбывших на долгий срок Филиппе Коутиньо, Никласа Зюле и Корентена Толиссо, против Фрайбурга не сыграет защитник Давид Алаба.

"У него уже давно были проблемы с голеностопом. С Фрайбургом мы предоставим ему отдых", — высказался Ханси Флик об Алабе.

Кроме того, под вопросом появление на поле Ивана Перишича и Сержа Гнабри, тогда как Лукас Эрнандес выйдет в стартовом составе. Отметим, что Альфонсо Дэвис не сыграет из-за дисквалификации.

Напомним, матч Бавария — Фрайбург состоится сегодня, 20 июня. Начало поединка — в 16:30 по киевскому времени.