Германия

В очном противостоянии с главным конкурентом коллектив Люсьена Фавра вел по счету от середины первого тайма и добил соперника в компенсированное время (2:0).

Чемпион немецкой Бундеслиги был определен еще до наступления тридцать третьего тура национального первенства. Мюнхенская Бавария успешно защитила свою серию из семи титулов очередным успехом на внутренней арене, так что теперь футболисты "Красной машины" могли бы с комфортом расположиться у телеэкранов и наблюдать за главным противостоянием немецкого уик-энда, которое проходило на поле "Ред Булл Арены" в Лейпциге. Разумеется, если бы самим мюнхенцам не предстояло бы в это же время играть с Фрайбургом. У РБ Лейпциг остались претензии к завоеванию второй строчки турнирной таблицы, однако для этого подопечным Нагельсманна необходимо было дома обыграть дортмундскую Боруссию.

Поражение "шмелей" в минувшем туре от Майнца не на шутку закрутило интригу в группе прямых преследователей Баварии, ведь теперь даже леверкузенский Байер имел шанс догнать коллектив Люсьена Фавра по набранным очкам, а что уж говорить про "красных быков". В тоже время, РБ и своими силами мог бы обеспечить себе вторую строчку, если бы не испытал лихорадку в виде ничейных результатов в пост-карантинном периоде.

В достаточно ответственном поединке, который по большому счету определял успешность всего сезона для каждой из команд, игроки испытывали слишком серьезный груз ответственности и не спешили с обострением ситуации. Даже спортивной агрессии, как это было во время последней перестрелки между Лейпцигом и Боруссией Дортмунд (3:3), не было заметно. Игра смотрелась так, словно сезон только начинал набирать свои обороты, а футболисты еще недостаточно активно стремятся набирать очки.

Такое течение событий было губительным для Нагельсманна, но вполне устраивало Фавра. И ведь правда, "быки" не создали за первые 45 игровых минут ни одного достойного внимания момента у чужих ворот, но умудрились на ровном месте потерять капитана, пропустить абсолютно ненужный мяч, а также не создать качественного фундамента для возможного изменения ситуации на поле во второй половине.

"Шмели" быстро нащупали слабость соперников при забросах из глубины за спину центральным защитникам, а поскольку в составе гостей числился Матс Хуммельс, до доставить мяч к чужим владениям именно таким способом не составляло особо труда. Вдобавок, к середине первого тайма начал провисать левый фланг обороны хозяев, чем и воспользовался в одном из эпизодов Юлиан Брандт, поделившись затем мячом с Джованни Рейной, который не стал расстреливать ворота самостоятельно, передав это право главному наконечнику атак — Эрлингу Холанду.

Похоронить шансы РБ на успех мог Дилейни уже после возвращений команд на футбольное поле, однако простил соперников промахом из центра штрафной после передачи Холанда с правого фланга. Форвард Боруссии был ключевым игроком команды после зимнего трансферного окна, так что достаточно и символичен тот момент, что именно Эрлинг совершил последнее касание мяча в этой встрече, которое оказалось еще и вторым голевым ударом "шмелей".

Хозяева были окончательно добиты в компенсированное время, а до этого показали безвольную игру в нападении, создав всего пару поводов для Бюрки вступить в игру по-настоящему. С другой стороны, коллектив Фавра продемонстрировал состоятельную игру на фоне забитого в первом тайме мяча, чего точно нельзя было заметить в провальной игре Боруссии Д против Майнца (0:2) в минувшем туре.

В следующем туре, который станет последним в немецкой Бундеслиге сезона 2019/20, РБ Лейпциг сыграет в гостях у Аугсбурга, а дортмундской Боруссии предстоит провести домашнее противостояние с Хоффенхаймом.

РБ Лейпциг — Боруссия Д 0:2

Голы: Холанд, 31, 90+3

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Адамс, 46), Халстенберг, Упамекано — Мукиэле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 74), Забитцер (Ольмо, 39) — Кампль (Айдара, 70) — Вернер (Нкунку, 71), Шик.



Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Джан — Морей (Санчо, 77), Брандт, Витсель, Геррейру (Загаду, 90+1) — Азар (Шульц, 90), Холанд, Рейна (Балерди, 81).

Предупреждения: Шик, Кампль, Анхелиньо — Рейна, Джан, Витсель.