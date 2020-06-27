Германия

Завершился очередной матч 34-го тура чемпионата Германии.

В заключительном туре Вердер боролся за право остаться в Бундеслиге. Бременский клуб сенсационно разгромил Кельн, забив шесть голов.

Так как Фортуна свою игру проиграла, то Вердер отправился в плей-офф, где будет бороться за выживание, а клуб из Дюссельдорфа отправился во Вторую Бундеслигу.

Вердер – Кельн 6:1

Голы: Осако, 22, 58, Рашица, 27, Фуллкруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62

Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фуллкруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88)

Кельн: Хорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46)

Предупреждения: Ут, Фогт, Эхизибуэ.