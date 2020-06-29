Германия

"Фуггеры" усилились тремя футболистами.

Аугсбург объявил о подписании трех новичков на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт клуба, игроками "фуггеров" стали полузащитник Шальке Даниэль Калиджури, защитник гладбахской Боруссии Тобиас Штробль и голкипер Униона Рафал Гикиевич.

Калиджури и Штробль поставили подписи под трехлетними контрактами с клубом, а Гикиевич будет выступать в команде до 2022 года.

"Мы рады подписать троих игроков, которые обладают таким классом, у них у всех сильные характеры, и они были лидерами в своих клубах. Мы уверены, что они принесут нам большую помощь", – прокомментировал переходы генеральный директор клуба Штефан Ройтер.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Аугсбург финишировал на 15-й строчке и сохранил прописку в элитном дивизионе.