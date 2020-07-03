Германия

Завершился первый "стыковый" поединок за право играть в Бундеслиге.

Вердер и Хайденхайм продолжают бороться за то, чтобы выступать в высшем дивизионе Германии в следующем сезоне.

Несмотря на то, что команды на двоих нанесли 26 ударов в сторону ворот, голов в игре так и не было.

Ответный поединок состоится 6 июля в 21:30 по киевскому времени.

Вердер – Хайденхайм 0:0

Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Фридль (Аугустинссон, 77), Эггештайн, Баргфреде (Гросс, 65), Классен (Битенкур, 65), Рашица, Осако (Сарджент, 84), Фюллькруг (Бартельс, 65)

Хайденхайм: Мюллер, Майнка, Беерманн, Буш, Грисбек, Зесса (Кершбаумер, 59), Тойеркауф (Ференбах, 83), Дорш, Мультауп (Шнаттерер, 69), Кляйндинст, Томалла (Отто, 69)

Предупреждения: Мойсандер, Осако, Мультауп, Битенкур, Беерманн

Удален: Мойсандер, 87.