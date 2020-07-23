Предлагаем вашему вниманию подборку лучших голов с перебрасыванием вратарей.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
23 июля 2020, 08:57
В Германии завершился очередной сезон в элитном дивизионе, чемпионство в котором вновь праздновала Бавария. Официальный канал Бундеслиги продолжает подводить итоги сезона и радовать зрителей подборками красивых голов.
Предлагаем вашему вниманию топ-10 голов, когда забивавшие игроки перебрасывали мяч через голкиперов. В эту подборку вошли голы Кая Хаверца, Йозуа Киммиха, Филиппе Коутиньо и других.
Также предлагаем вашему вниманию лучшие голы Бундеслиги сезона-2019/2020.