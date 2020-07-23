Германия

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших голов с перебрасыванием вратарей.

В Германии завершился очередной сезон в элитном дивизионе, чемпионство в котором вновь праздновала Бавария. Официальный канал Бундеслиги продолжает подводить итоги сезона и радовать зрителей подборками красивых голов.

Предлагаем вашему вниманию топ-10 голов, когда забивавшие игроки перебрасывали мяч через голкиперов. В эту подборку вошли голы Кая Хаверца, Йозуа Киммиха, Филиппе Коутиньо и других.



Также предлагаем вашему вниманию лучшие голы Бундеслиги сезона-2019/2020.