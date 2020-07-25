Германия

Немецкий форвард ушел из клуба "по личным причинам".

Нападающий Сандро Вагнер больше не является игроком китайского Тяньцзинь Тэда, сообщил клуб на своей странице в соцсети Weibo. Контракт был расторгнут "по личным причинам Сандро".

32-летний Вагнер выступал за Тяньцзинь с января 2019 года, перейдя из Баварии за пять миллионов евро. До этого в карьере форварда были Дуйсбург, Вердер, Кайзерслаутерн, Герта, Дармштадт и Хоффенхайм.

На счету Сандро 12 голов и две результативных передачи в 26 матчах китайской Суперлиги. В сезоне-2019 Тяньцзинь Тэда занял седьмое место в чемпионате.