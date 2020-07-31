Германия

Немецкий защитник принял участие в товарищеской встрече.

В спарринге Бавария противостояла Марселю. Мюнхенский клуб сумел одолеть французский (1:0).

На 60-й минуте игры на поле вышел Никлас Зюле. Это означает, что защитник впервые сыграл за Баварию с октября 2019 года, когда получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Таким образом, Зюле сыграл впервые за 285 дней.

В сезоне-2019/20 Никлас провел лишь восемь матчей в Бундеслиге и отличился одним ассистом.