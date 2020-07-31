Германия

Полузащитник Лиона может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Вингер дортмундской команды Джейдон Санчо с большой долей вероятности покинет клуб, сообщает Bild.

По информации источника, "шмели" рассматривают Мемфиса Депая как потенциальную замену 20-летнему англичанину.

Контракт 26-летнего атакующего полузащитника с Лионом рассчитан до лета 2021 года. Его ориентировочная цена – более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Депай провел 13 матчей в Лиге 1 из-за травм: на его счету девять голов и три ассиста.