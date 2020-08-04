Германия

Клубы Бундеслиги совершили трансферный обмен.

Хавбек Айнтрахта Мият Гачинович стал футболистом Хоффенхайма, сообщил официальный сайт "деревенских". В обратном направлении отправился швейцарский полузащитник Стивен Цубер. О каких-либо доплатах не сообщается.

Контракт Гачиновича с Хоффенхаймом рассчитан до лета 2024 года.

Гачинович выступал за Айнтрахт с 2015 года. Он был четвертым среди старожилов команды после Макото Хасебе, Тимоти Чандлера и Давида Абрахама. На счету 25-летнего серба 157 официальных матчей за "орлов", отметившись 10 голами и 18 ассистами. Вместе с командой Мият выиграл Кубок Германии в 2018 году.

28-летний Стивен Цубер подписал с Айнтрахтом договор до окончания сезона-2022/23, сообщил официальный сайт "орлов". Он будет играть под 11-м номером.

Швейцарец выступал за Хоффенхайм шесть сезонов. За это время он провел 115 матчей за команду во всех турнирах и забил десять голов. Также на его счету шесть мячей в 23 матчах за национальную сборную.