Германия

Переход английского полузащитника в Манчестер Юнайтед задерживается.

Джейдон Санчо, который не против перейти в Манчестер Юнайтед, а английский клуб ведет переговоры по его трансферу, отправился на сбор с Боруссией Дортмунд в Швейцарию.

20-летний футболист оказался в списке игроков, что будут готовиться к новому сезона на сборах.

При этом, ряд источников утверждают, что это не должно оказать серьезное влияние на его переход в Манчестер Юнайтед. Стороны ведут переговоры, а "шмели" назвали свое условие "красным дьяволам".

Ранее сообщалось, что если МЮ не захочет платить 120 миллионов евро, то Санчо останется в Дортмунде.