Германия

Менеджер рассказал о работе с вингером Баварии.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что всегда был уверен в таланте полузащитника Баварии Сержа Гнабри.

"Его склонность к травмам была слишком большой, но он сильно повзрослел и теперь является одним из доминирующих игроков в Германии".

"Я отдал его в аренду Вест Брому, и он не сыграл ни одной игры. Он вернулся, он был травмирован. Мы очень много работали с ним в течение шести месяцев, и он ушел с немецкой сборной, до 21 года, и Бавария заключила сделку с Вердером".

"В конце концов, он хотел подписать контракт, не желая продлевать свой контракт с Арсеналом, и мне было очень грустно. Я знал, что у него будет отличная карьера", — сказал Венгер beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Гнабри стал лучшим футболистом по итогам полуфинала Лиги чемпионов Лион — Бавария.