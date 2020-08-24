Германия

Для испанского защитника 2020-й год оказался насыщенным с точки зрения трофеев.

В финале Лиги чемпионов Бавария обыграла ПСЖ и оформила "требл". Кроме еврокубка, мюнхенский клуб стал обладателем титула чемпиона Германии, а также клуб выиграл национальный кубок.

Примечательно, что Альваро Одриосола не ограничился "треблом". Первую часть сезона испанец провел за Реал, а мадридский клуб стал чемпионом страны.

Это означает, что Одриосола выиграл четыре трофея в сезоне-2019/20.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.