Для испанского защитника 2020-й год оказался насыщенным с точки зрения трофеев.
Альваро Одриосола, Getty Images
24 августа 2020, 00:39
В финале Лиги чемпионов Бавария обыграла ПСЖ и оформила "требл". Кроме еврокубка, мюнхенский клуб стал обладателем титула чемпиона Германии, а также клуб выиграл национальный кубок.
Примечательно, что Альваро Одриосола не ограничился "треблом". Первую часть сезона испанец провел за Реал, а мадридский клуб стал чемпионом страны.
Это означает, что Одриосола выиграл четыре трофея в сезоне-2019/20.
Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча ПСЖ — Бавария вы можете на Football.ua.