Немецкий специалист отлично начал карьеру в большом футболе.
Ханс-Дитер Флик, getty images
25 августа 2020, 09:59
Ханс-Дитер Флик имеет больше трофеев вместе с Баварией, чем поражений.
Немецкий специалист в этом сезоне выиграл чемпионат и кубок на внутренней арене, а также Лигу чемпионов на внешней.
Проиграл же Флик всего лишь два поединка — Боруссии М и Байеру в конце ноября и начале декабря соответственно.
Напомним, что немец стал лишь восьмым тренером, который выиграл Лигу чемпионов после назначения по ходу сезона.