Германия

Немецкий специалист отлично начал карьеру в большом футболе.

Ханс-Дитер Флик имеет больше трофеев вместе с Баварией, чем поражений.

Немецкий специалист в этом сезоне выиграл чемпионат и кубок на внутренней арене, а также Лигу чемпионов на внешней.

Проиграл же Флик всего лишь два поединка — Боруссии М и Байеру в конце ноября и начале декабря соответственно.

Напомним, что немец стал лишь восьмым тренером, который выиграл Лигу чемпионов после назначения по ходу сезона.