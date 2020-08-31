Германия

Вингер высказался о своем родном клубе.

Крайний полузащитник Баварии Кингсли Коман заявил, что не рассматривает вариант с возвращением в ПСЖ.

"Это сложно. Особенно, если Неймар слева, это почти невозможно. Париж не входит в мои карьерные планы".

"У меня, может быть, восемь-десять лет на высоком уровне, поэтому не могу сказать о чем-либо однозначно. В моей голове есть воспоминания о детстве. Я сохранил хорошие воспоминания о времени, проведенном в ПСЖ"

"ПСЖ всегда будет моим любимым клубом. Но для меня это было правильное решение уйти, и, возможно, если бы я не ушел, я не выиграл бы эту Лигу чемпионов", — сказал Коман Telefoot.

Ранее сообщалось, что французский футболист стал лучшим игроком прошедшего финала Лиги чемпионов.