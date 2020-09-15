Германия

Арбитр показал Доминику Фолькмеру прямую красную карточку.

Завершился поединок 1/32 Кубка Германии, в котором дортмундская Боруссия добыла разгромную гостевую победу над Дуйсбургом, выступающем в третьем по силе дивизионе Германии (0:5).

На 38-й минуте первого тайма, когда "шмели" уже вели в счете 0:2, Эрлинг Холанд обыграл Доминика Фолькмера с помощью финта и выходил один на один с вратарем, однако соперник решил остановить норвежца грубым подкатом.

Арбитр не стал жалеть Фолькмера и показал ему прямую красную карточку, после чего заработанный штрафной успешно реализовал Торган Азар.