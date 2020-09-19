Германия
19 сентября 2020, 21:23
Дортмунд начал сезон с победы в дерби двух Боруссий
В двенадцатом матче кряду против принципиального соперника побеждают "желто-черные" (3:0).
Боруссия Д — Боруссия М, Getty Images
19 сентября 2020, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Боруссия Д — Боруссия М 3:0
Голы: Рейна, 35, Холанд, 54 (пен.), 77.
Боруссия Д: Бюрки — Джан, Хуммельс, Аканжи — Менье, Витсель, Беллингэм (Дилейни, 67), Азар (Пасслак, 19) — Санчо (Ройс, 79), Рейна (Брандт, 79) — Холанд.
Боруссия М: Зоммер — Элведи, Гинтер, Бенсебаини — Лайнер, Крамер, Нойхаус, Вендт (Херрманн, 69) — Хофманн — Штиндль (Плеа, 57), Х. Вольф (Тюрам, 57).
Предупреждения: Аканжи — Штиндль