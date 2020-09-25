Германия

"Орлы" победили на выезде со счетом 3:1.

В матче 2-го тура Бундеслиги Айнтрахт обыграл на выезде Герту со счетом 3:1. "Орлы" лидировали с преимуществом в три гола после точных ударов Андре Силвы, Баса Доста и Себастьяна Роде и позволили хозяевам сократить разрыв в счете в конце поединка благодаря автоголу Мартина Хинтереггера.

Герта – Айнтрахт Ф 1:3

Голы: Андре Силва, 30 (пен.), Дост, 37, Роде, 71:3 – Хинтереггер, 77 (автогол).

Герта: Шволов – Пекарик (Зефейк, 46), Боята, Торунарига, Миттельштедт – Штарк – Дарида (Майер, 46; Платтенхардт, 66), Тузар – Матеус Кунья – Лукебакио (Редан, 83), Пионтек (Кордоба, 46).

Айнтрахт Ф: Трапп – Абраам, Хасебе, Хинтереггер – Туре (Ахе, 66), Роде (Соу, 85), Ильзанкер, Костич (Цубер, 15) – Камада – Андре Силва (Баркок, 85), Дост (да Кошта, 66).

Предупреждения: Тузар, Матеус Кунья, Боята – Камада, Роде, Туре Ильзанкер.