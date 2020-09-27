"Кобальтовые" отправились на поиски нового наставника.
Дэвид Вагнер, getty images
27 сентября 2020, 12:18
Официальный сайт Шальке сообщает, что клуб отправил в отставку главного тренера команды Давида Вагнера.
Напомним, немецкий специалист стал во главе "кобальтовых" в мае 2019 года, заняв по итогу 12-е место в турнирной таблице в сезоне-2019/20. Контракт специалиста был рассчитан до 2022 года.
"Мы все надеялись, что вместе с Вагнером нам удастся добиться успеха. К сожалению, первые два игровых дня нового сезона не принесли необходимых результатов", — сказал директор Шальке Йохен Шнайдер.
В первом поединке Бундеслиге "синие" были уничтожены на выезде Баварией (0:8), а во втором туре в родных стенах уступили Вердеру (1:3).