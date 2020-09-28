Германия

Ахим Байерлорцер больше не является наставником "карнавальщиков".

Майнц принял решение уволить Ахима Байерлорцера, сообщил официальный сайт клуба.

Под руководством 52-летнего специалиста клуб уступил в первых двух стартовых турах — РБ Лейпцигу и Штутгарту. Отметим, что Ахим тренировал Майнц с ноября 2019 года.

Вместо него клуб возглавил Ян-Мориц Лихте — его ассистент, который находится в клубе с 2017 года.

В следующем туре Майнц проведет встречу против Унион Берлина на выезде.