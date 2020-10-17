Германия

Норвежец заранее определился с клубом.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд желает в одно из будущих трансферных окон присоединиться к мадридскому Реалу, утверждает ABC.

По данным источника, в услугах норвежского футболиста также всерьез заинтересованы клубы из Англии, среди которых Челси и Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что Холанд готов отклонить все предложения из АПЛ ради переезда в стан "галактикос".

Ранее сообщалось, что приобрести форварда хочет и Манчестер Сити, так как видит в нем потенциальную замену Серхио Агуэро.