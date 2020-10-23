Германия

Команды завершили поединок вничью.

В матче пятого тура чемпионата Германии Штутгарт на своем поле сыграл вничью с Кельном (1:1).

Хозяева сумели забить весьма быстрый гол — уже на первой минуте поединка Орель Мангаля поразил ворота Кобеля.

Однако удержать счет подопечные Томаса Хитцльспергера не смогли — Себастьян Андерссон уверенно реализовал пенальти и восстановил паритет.

До конца встречи команды так и не сумели забить еще, так и не выявив победителя. После сыгранных пяти матчей нынешнего сезона Бундеслиги в активе Штутгарта 8 очков и четвертая строчка в турнирной таблице. Кельн же расположился на 16-м месте, набрав только 2 балла.

В следующем туре Штутгарт отправится в гости к Шальке, а Кельн примет действующего чемпиона страны — мюнхенскую Баварию.

Штутгарт — Кельн 1:1

Голы: Мангаля, 1 — Андерссон, 23 (пен.)

Штутгарт: Кобель — Кемпф (Каминьски, 34), Каразор, Штенцель — Вамангитука (Массимо, 57), Мангаля, Энцо, Кулибали (Гонсалес, 56) — Дидави (Клемент, 74), Кастро — Калайджич (Чурлинов, 74).

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Лимниос, 17), Борно, Чичос, Я. Хорн (Каттербах, 81) — Вольф, Дуда (Езкан, 81), , Скири, Реджбечай, Якобс — Андерссон (Модест, 70).

Предупреждения: Вамангитука, Каразор — Эхизибуэ, Якобс, Дуда, Скири, (80), Езкан.