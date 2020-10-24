Германия

Реализованный пенальти Хофманна и гол Гинтера принесли Гладбаху волевую победу в гостях.

В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги Майнц сошелся в противостоянии с гладбахской Боруссией, которая накануне добыла гостевую ничью с Интером в Лиге чемпионов.

Майнц имел минимальное преимущество в счете по итогам первого тайма, но после перерыва удержать этот успех хозяевам не удалось. На 75-й минуте Хофманн реализовал пенальти и вернул интригу, а спустя еще несколько минут гол Гинтера вывел Боруссию М вперед.

Финальный свисток зафиксировал волевую победу Гладбаха со счетом 2:3.

Майнц - Боруссия М 2:3

Голы: Матета, 23, 36 — Штиндль, 15, Хофманн (пен.), 75, Гинтер, 83

Майнц: Центнер, Килиан, Сен-Жюст, Бросински, Ниакате, Кунде (Баррейро, 65), Озтуналы (Фернандеш, 65), Латца (Чжи Дон Вон, 80), Боэтиюс, Квайсон (Буркардт, 68), Матета.

Боруссия М: Зоммер, Вендт, Гинтер, Янчке (Плеа, 54), Лайнер, Райтц (Хофманн, 60), Крамер (Нойхаус, 60), Херрманн, Штиндль (Тюрам, 54), Эльведи, Эмболо (Вольф, 72).

Предупреждения: Кунде, Килиан, Ниакате, Латца, Центнер - Эмболо, Нойхаус, Тюрам.