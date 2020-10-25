Германия

Встреча команд завершилась ничьей.

В матче 5-го тура Бундеслиги Вердер сыграл на своем поле вничью с Хоффенхаймом со счетом 1:1.

Максимилиан Эггештайн вывел "музыкантов" вперед на 5-й минуте, а "сине-белые" сравняли счет на 22-й минуте усилиями Гайгера.

Вердер – Хоффенхайм 1:1

Голы: Эггештайн, 5 – Гайгер, 22.

Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Фридль, Мойсандер, Гросс (Мевальд, 71), Битенкур, Мбом, Эггештайн, Велькович, Сарджент, Фюллькруг (Осако, 37; Чонг, 87).

Хоффенхайм: Пентке, Пош, Акпогума, Фогт, Гайгер, Самассеку, Руди, Сков (Сессеньон, 86), Баумгартнер (Гачинович, 77), Бруун Ларсен (Клаусс, 59), Даббур (Адамян, 77).

Предупреждения: Фридль, Гебре Селассие – Пош, Гачинович.