Германия

Дортмундцы отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Боруссия Д отправилась в гости к Арминии и добились победы с комфортным счетом 2:0.

Примечательно, что оба гола на свой счет записал защитник Матс Хуммельс.

Арминия — Боруссия Д 0:2

Голы: Хуммельс, 53, 71

Арминия: Ортега — Брюннер (Берендт, 65), Нильссон, Пипер, ван дер Хорн (Ябо, 82) — Хартель, Притль, Доан (Эдмундссон, 64), Лукоки — Клос, Шипплок (Кордова, 65).

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Хуммельс (Пишчек, 86), Аканджи, Пасслак — Дилэйни (Витцель, 82), Беллингем, Брандт — Санчо (Рейна, 75), Ройс (Геррейру, 75), Азар (Рейньер, 82).

Предупреждения: Брюннер — Дилэйни